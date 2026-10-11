Согласие миллиардера Илона Маска с идеей сменить президента Украины Владимира Зеленского связано с тем, что глава киевского режима сам настойчиво добивался этого ответа. Об этом в телеграм-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Зеленский так настойчиво требовал ответа от Маска…» — написал Мирошник.

Днем ранее президент США Дональд Трамп указал, что Зеленский упускал возможности урегулировать конфликт с Россией и должен был провести в стране выборы. Маск поддержал эту позицию и подчеркнул, что Украине нужно найти нового лидера.

После слов Трампа Зеленский провел переговоры с четырьмя европейскими лидерами.

Срок действующих полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Киевский режим не стал проводить выборы президента, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.