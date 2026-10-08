Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс

США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер сообщил, что Вашингтон ведет продуктивные переговоры с Тегераном. При этом он подчеркнул, что Иран находится в тяжелом экономическом и военном положении.

«Блокада останется в полной силе, но мы не будем атаковать Иран до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября», — заявил Трамп.

По словам президента США, через Ормузский пролив продолжает проходить нефть в рекордных объемах. Он утверждает, что только за минувшую ночь через пролив перевезли 22 миллиона баррелей, причем ни один из них не поступил из Ирана или в Иран.

Трамп также заверил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что решение по Ирану необходимо принять в ближайшее время. Он пояснил, что выбор идет между заключением сделки или усилением боевых действий.