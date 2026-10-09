Королева Таиланда совершила первый самостоятельный полет на истребителе Gripen

Королева Таиланда, четвертая жена короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы X) Сутхида Вачиралонгкорн впервые совершила одиночный полет на шведском многоцелевом истребителе JAS 39C Gripen. Об этом сообщила газета Bangkok Post .

Королева подняла истребитель в воздух с авиабазы Wing 7 в провинции Сураттхани. Супруг наблюдал за ее вылетом, а после приземления вручил ей букет и золотую нашивку ордена Gripen.

Королева впервые стала пилотом 13 мая 2010 года. Тогда она управляла самолетом Cessna T-41D из состава 604-го авиакрыла в Бангкоке. С тех пор она налетала 1188,48 часа на различных типах самолетов, в числе которых Boeing 737-400, Boeing 737-800 и самолет Piper PA-34 Seneca.

Ранее пресс-служба Бюро королевского двора сообщала о смерти старшей дочери короля Таиланда принцессы Пхатчары Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади, которая находилась в коме последние 3,5 года.