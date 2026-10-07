Трамп объявил о строительстве в США крупнейшей верфи со времен Второй мировой

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в штате Мэриленд крупнейшей в стране верфи со времен Второй мировой войны. Запись трансляции опубликовали на портале C-Span .

Трамп выступил в округе Балтимор, где возведут судостроительный комплекс по производству подводных лодок. Также он объявил об инвестициях в размере 3,7 миллиарда долларов (более 317 миллиардов рублей) в проект.

«Сегодня мы официально начинаем строительство крупнейшей новой верфи в Соединенных Штатах. Такого не было со времен Второй мировой войны. Ничего подобного тому, что мы делаем сегодня, раньше не было», — сказал глава Белого дома.

Ожидается, что строительство верфи создаст в штате около 3100 новых рабочих мест. Правительство США будет владеть долей 40% в ней.

Ранее Трамп пообещал всех удивить новыми американскими беспилотниками, которые будут самыми совершенными в мире.