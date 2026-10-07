Латвия заявила о проникновении группы в масках со стороны Белоруссии

Глава МВД Домбрава: группа людей в масках прорвалась из Белоруссии в Латвию

Группа людей в масках проникла на территорию Латвии со стороны Белоруссии, после чего вернулась обратно. Об этом заявил глава латвийского МИД Янис Домбрава в социальной сети X .

По словам министра, сначала группа пыталась пересечь границу вместе примерно с 20 нелегальными мигрантами, однако латвийские пограничники не позволили им попасть в республику.

«Сопровождающие нелегальных мигрантов, находившиеся на белорусской стороне, были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим НВС, а также активно подталкивали и гнали группу мигрантов в направлении Латвии», — написал Домбрава.

Позднее, как утверждает глава МИД, те же люди смогли пересечь границу. На территории Латвии они повредили распределительный щит и забрали камеры наблюдения, после чего покинули республику и вернулись в Белоруссию.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал выделить средства на усиление границы с Россией.