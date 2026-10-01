Минимум 9 человек погибли из-за удара Пакистана по Афганистану

Девять человек погибли и 11 пострадали в результате авиаударов Пакистана по Афганистану. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в социально сети X .

Военные Пакистана атаковали бомбами провинции Гильменд и Кунар. Под удар попали мирные жители.

Кроме того, три здания оказались разрушены, сказал Муджахид.

Ранее в Дера-Исмаил-Хане на северо-западе Пакистана прогремел взрыв, погибли 11 человек. Город находится в провинции Хайбер-Пахтунхва у границы с Афганистаном. Район подвергался атакам со стороны исламистских боевиков.

До этого автомобиль со взрывчаткой въехал в мечеть на северо-западе Пакистана, погибли минимум 30 человек, 75 пострадали.