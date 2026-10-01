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    Путин предупредил о неожиданном наступлении необратимых перемен

    Фото: РИА «Новости»

    Момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех. С таким предупреждением выступил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех», — сказал глава государства.

    Он добавил, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости.

    Во время выступления на «Валдае» российский лидер подчеркнул, что мировая ситуация начнет меняться к лучшему с уходом гегемонии Запада.

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