Путин предупредил о неожиданном наступлении необратимых перемен

Момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех. С таким предупреждением выступил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех», — сказал глава государства.

Он добавил, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости.

Во время выступления на «Валдае» российский лидер подчеркнул, что мировая ситуация начнет меняться к лучшему с уходом гегемонии Запада.