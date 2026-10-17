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    Трамп подписал указ об отказе от части новых антироссийских санкций

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает применение ряда мер из недавно принятого закона о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В частности, американский лидер отказался от введения 500-процентных пошлин на российские товары. Также он не стал применять 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

    Трамп подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США. В указе он сослался на четвертый раздел документа, который позволяет освобождать от предусмотренных законом санкций, ограничений и пошлин.

    Ранее Трамп допустил, что присутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами могло бы оказаться полезным.

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