Трамп подписал указ об отказе от части новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает применение ряда мер из недавно принятого закона о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В частности, американский лидер отказался от введения 500-процентных пошлин на российские товары. Также он не стал применять 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Трамп подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США. В указе он сослался на четвертый раздел документа, который позволяет освобождать от предусмотренных законом санкций, ограничений и пошлин.

Ранее Трамп допустил, что присутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами могло бы оказаться полезным.