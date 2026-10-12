ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

Очередной пакет санкций против России утвердили в ЕС. В черный список попали около 1,6 тысячи компаний и физлиц, которые связаны с оборонным сектором. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в соцсети X .

«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», — написала она.

Ограничения вступят в силу после публикации полного перечня в «Официальном журнале» ЕС.

Ранее стало известно, что санкции также введут против участников выборов в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Кроме того, изучат и планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижения российских дипломатов внутри стран Европейского союза.