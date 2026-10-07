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    Звезду шоу «Выживший» объявили в розыск вместе с сыном-подростком

    Daily Mail: звезда шоу «Выживший» Джейми Дуган пропала с 16-летним сыном

    Фото: РИА «Новости»

    Звезда реалити-шоу «Выживший» Джейми Дуган исчезла вместе с 16-летним сыном Харпером. Об этом сообщила газета Daily Mail.

    В конце августа Дуган должна была передать сына бывшему мужу Эрику Хаффману. После развода он получил опеку над ребенком. Однако женщина не вернула мальчика и перестала выходить на связь.

    После этого ФБР объявило телезвезду в розыск, ей грозит арест. Хаффман заявил, что безопасность и благополучие Харпера — его главный приоритет. Он подчеркнул, что ему важно вернуть сына домой целым и невредимым.

    В беседе с Daily Mail Дуган заверила, что не находится в бегах. Она также сказала, что сотрудники ФБР с ней не связывались. При этом телезвезда не стала раскрывать, где они с сыном.

    Дуган и Хаффман познакомились в 2007 году на съемках шоу. Они начали встречаться после проекта и поженились в 2009-м. Позже у них родился сын. В 2024 году пара развелась.

    Ранее четверо из шести детей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались от фамилии отца после развода родителей.

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