Звезду шоу «Выживший» объявили в розыск вместе с сыном-подростком

В конце августа Дуган должна была передать сына бывшему мужу Эрику Хаффману. После развода он получил опеку над ребенком. Однако женщина не вернула мальчика и перестала выходить на связь.

После этого ФБР объявило телезвезду в розыск, ей грозит арест. Хаффман заявил, что безопасность и благополучие Харпера — его главный приоритет. Он подчеркнул, что ему важно вернуть сына домой целым и невредимым.

В беседе с Daily Mail Дуган заверила, что не находится в бегах. Она также сказала, что сотрудники ФБР с ней не связывались. При этом телезвезда не стала раскрывать, где они с сыном.

Дуган и Хаффман познакомились в 2007 году на съемках шоу. Они начали встречаться после проекта и поженились в 2009-м. Позже у них родился сын. В 2024 году пара развелась.

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