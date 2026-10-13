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    НАТО уличили в лавинообразном оснащении войск наступательным оружием

    «Росконгресс»: НАТО наращивает снабжение войск дешевым оружием

    Фото: РИА «Новости»

    Страны Североатлантического альянса поменяли подход к военно-технической стратегии — теперь они создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Об этом со ссылкой на доклад фонда «Росконгресс» сообщило РИА «Новости».

    В документе уточнили, что анализ планов закупки вооружений США и международной выставки Eurosatory 2026 в Париже продемонстрировал признаки приближающегося слома устоявшейся военно-технической стратегии НАТО. Государства отказываются от штучных, дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения и переходят к упрощению всех комплектующих, чтобы удешевить изделия и сократить время на их производство.

    В фонде объяснили, что смена подхода может привести к лавинообразному насыщению войск наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил, что Запад прорабатывает блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов.

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