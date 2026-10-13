Страны Североатлантического альянса поменяли подход к военно-технической стратегии — теперь они создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Об этом со ссылкой на доклад фонда «Росконгресс» сообщило РИА «Новости» .

В документе уточнили, что анализ планов закупки вооружений США и международной выставки Eurosatory 2026 в Париже продемонстрировал признаки приближающегося слома устоявшейся военно-технической стратегии НАТО. Государства отказываются от штучных, дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения и переходят к упрощению всех комплектующих, чтобы удешевить изделия и сократить время на их производство.

В фонде объяснили, что смена подхода может привести к лавинообразному насыщению войск наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил, что Запад прорабатывает блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов.