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    Глава ФБР опубликовал пост «из России с любовью» после слухов о визите в Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Глава ФБР Кэш Патель разместил пост «из России с любовью» после опровергнутых сообщений о том, что тот якобы посетил Россию. Публикация доступна в соцсети Х.

    До этого Патель опроверг информацию телеканала MS NOW, который сообщил о визите главы ФБР в Россию. Он потребовал журналистов извиниться, потому что в этот день участвовал в мероприятии в Вирджинии, трансляцию с которого вел один из местных каналов.

    «Из России с любовью», — написал руководитель бюро в публикации.

    Ранее хакеры из ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили информацию о большинстве агентов. В подтверждение своих действий они опубликовали скриншот со взломанной страницей и данные примерно о пяти тысяч сотрудниках. Злоумышленники атаковали федеральный сайт в качестве ответа на публикацию ведомства о методах этой криминальной структуры.

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