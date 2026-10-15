Глава ФБР опубликовал пост «из России с любовью» после слухов о визите в Москву

Глава ФБР Кэш Патель разместил пост «из России с любовью» после опровергнутых сообщений о том, что тот якобы посетил Россию. Публикация доступна в соцсети Х.

До этого Патель опроверг информацию телеканала MS NOW, который сообщил о визите главы ФБР в Россию. Он потребовал журналистов извиниться, потому что в этот день участвовал в мероприятии в Вирджинии, трансляцию с которого вел один из местных каналов.

«Из России с любовью», — написал руководитель бюро в публикации.

Ранее хакеры из ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили информацию о большинстве агентов. В подтверждение своих действий они опубликовали скриншот со взломанной страницей и данные примерно о пяти тысяч сотрудниках. Злоумышленники атаковали федеральный сайт в качестве ответа на публикацию ведомства о методах этой криминальной структуры.