Трамп назвал завершение конфликта на Украине единственным, что его волнует

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал скорейшее прекращение боевых действий на Украине своим ключевым приоритетом. Об этом американский лидер заявил во время общения с прессой у Белого дома, политика процитировало РИА «Новости» .

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, известно ли ему, кто был инициатором конфликта.

«Я знаю все подробности, ясно? В какой-то момент я их обнародую. Но меня не волнует ничего, кроме одного. Я хочу, чтобы боевые действия закончились», — ответил Дональд Трамп.

В октябре 2026 года президент США Трамп несколько раз жестко высказался в адрес Владимира Зеленского.

Политик высказал мнение, что Украине нужен новый президент, который смог бы «заключить сделку». Он также отметил, что не является «большим поклонником Зеленского».