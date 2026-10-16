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    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Фото: РИА «Новости»

    Глава Белого дома Дональд Трамп провел параллель между Владимиром Зеленским и создателем передвижного цирка, американским шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. Своими рассуждениями политик поделился с телеканалом Newsmax, сообщило РИА «Новости».

    «Я называю [Зеленского] Барнумом», — сказал президент США.

    Трамп отметил, что в администрации его предшественника Джо Байдена Зеленскому предоставили колоссальное количество вооружений и «не попросили заплатить».

    Финеас Тейлор Барнум — американский бизнесмен, который заложил основу в индустрию массовых развлечений XIX века. Известность ему принесли нью-йоркский музей диковин, проведение громких выставок, а также участие в создании легендарного цирка Barnum & Bailey, который позже стал частью Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

    Ранее Трамп посоветовал Зеленскому сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на пустых разговорах.

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