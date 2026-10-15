360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    США могут смягчить санкции против «теневого флота» — Reuters

    Reuters: США рассматривают возможность смягчить санкции против «теневого флота»

    Фото: РИА «Новости»

    Соединенные Штаты могут смягчить санкции против судов «теневого флота», которые перевозят нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Подробности сообщило агентство Reuters.

    «Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла в попытке снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта», — отметили авторы материала со ссылкой на источники.

    По информации агентства, новые обсуждения призваны увеличить объемы ввоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Компаниям, которые будут использовать такие суда, нужно будет обращаться за разрешением в Минфин США.

    Саудовская государственная компания  Saudi Aramco намерена восстановить поставки нефти европейским клиентам в ноябре. Не менее трех европейских НПЗ подтвердили получение нефти в следующем месяце.

    Читайте также

    Трамп объявил о строительстве в США крупнейшей верфи со времен Второй мировой

    В Польше сообщили о подготовке покушения на Туска

    В Германии призвали заключить дизельную сделку с Россией

    Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины 9 октября

    Кнайсль указала на отчаяние простых немцев

    Медведев объяснил, почему решил остаться в соцсети Х

    Михаила Гусмана расстроила необычная трудность в Израиле

    В популярных кормах для животных нашли тяжелые металлы

    В США выдвинули новые обвинения против Мадуро и его жены

    При атаках на аэропорт в Эр-Рияде погибли три человека

    Kskhh

    Путин предупредил о неожиданном наступлении необратимых перемен

    Звезду шоу «Выживший» объявили в розыск вместе с сыном-подростком