США могут смягчить санкции против «теневого флота» — Reuters
Reuters: США рассматривают возможность смягчить санкции против «теневого флота»
Соединенные Штаты могут смягчить санкции против судов «теневого флота», которые перевозят нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Подробности сообщило агентство Reuters.
«Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла в попытке снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта», — отметили авторы материала со ссылкой на источники.
По информации агентства, новые обсуждения призваны увеличить объемы ввоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Компаниям, которые будут использовать такие суда, нужно будет обращаться за разрешением в Минфин США.
Саудовская государственная компания Saudi Aramco намерена восстановить поставки нефти европейским клиентам в ноябре. Не менее трех европейских НПЗ подтвердили получение нефти в следующем месяце.