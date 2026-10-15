Соединенные Штаты могут смягчить санкции против судов «теневого флота», которые перевозят нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Подробности сообщило агентство Reuters .

«Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла в попытке снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта», — отметили авторы материала со ссылкой на источники.

По информации агентства, новые обсуждения призваны увеличить объемы ввоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Компаниям, которые будут использовать такие суда, нужно будет обращаться за разрешением в Минфин США.

Саудовская государственная компания Saudi Aramco намерена восстановить поставки нефти европейским клиентам в ноябре. Не менее трех европейских НПЗ подтвердили получение нефти в следующем месяце.