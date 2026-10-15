Михаила Гусмана расстроила необычная трудность в Израиле

Журналист Михаил Гусман не нашел носков в Тель-Авиве

Журналист Михаил Гусман столкнулся с бытовыми проблемами в Израиле. Он пожаловался ведущему YouTube-канала Sheikin40 , что потратил несколько часов на поиски элементов классического гардероба.

Экс-замглавы ТАСС потребовались длинные носки под строгий костюм. Найти он их не смог, хотя объехал «пол-Тель-Авива».

При этом израильский город, по мнению Гусмана, переполнен разными бутиками. Посетителям предлагают все, кроме классических мужских вещей.

«Великий город. А носков нет», — отметил журналист.

В том же интервью Гусман затронул и более серьезные темы. Он раскритиковал то, что Израиль не озаботился формированием своего собственного информационного агентства.

Михаил Гусман — известный советский и российский журналист, заслуженный работник культуры России. До 2025 года он занимал пост первого заместителя генерального директора ТАСС.

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