В Польше сообщили о подготовке покушения на Туска

Польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и двух членов правительства. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.

По ее словам, в связи с поступившими данными в Агентстве внутренней безопасности назначили совещание представителей служб, подчиненных МВД. Встреча должна была начаться в 11:00 по местному времени.

Галецкая уточнила, что в сообщении о покушении также упомянуты министр — координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Дополнительных подробностей она не привела.

Позднее Польское телевидение сообщило со ссылкой на источники, что сигнал о возможном покушении поступил в полицию по электронной почте. Сейчас специалисты изучают данные сервера, с которого отправили письмо, и пытаются установить IP-адрес отправителя.

Ранее Туск допустил эскалацию конфликта Польши и России.