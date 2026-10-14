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    Саудовский инженер установил прослушку в офисе OpenAI, его арестовали

    Фото: РИА «Новости»

    ФБР арестовало 35-летнего инженера компании OpenAI Абдулрахмана Альфозана. Мужчину обвинили в установке прослушки в главном зале совещаний, сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

    Сотрудники OpenAI заметили подозрительный прибор 30 сентября 2026 года. Неизвестный подсоединил миниатюрное устройство с микрофоном к USB-порту телевизора. Шпионский прибор был спрятан в рулон туалетной бумаги.

    Компания использовала собственные модели искусственного интеллекта для расследования. Алгоритмы помогли вычислить злоумышленника. Инженера сразу уволили, затем его арестовали. В его сумке нашли аналогичный прибор.

    По данным ФБР, инженер пытался записать секретные переговоры руководства. Заседания касались разработки технологий суперинтеллекта.

    Теперь Абдулрахману Альфозану грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Саудит ранее учился в престижном университете в Беркли, он успел поработать в Microsoft.

    В сентябре OpenAI остановила обучение нейросети из-за проблем с безопасностью.

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