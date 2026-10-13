Пожилой мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Южной Корее, есть раненые

Yonhap: в Южной Корее мужчина с ножом напал на людей в супермаркете

Мужчина напал на людей в магазине одной из крупнейшей в Южной Кореи сети Homeplus в городе Инчхон, пострадали восемь человек. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По данным журналистов, всех пострадавших отправили в больницу, один из пациентов находится в критическом состоянии — у него была остановка сердца. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

Примерно в 13:40 по местному времени (07:40 по московскому) один из посетителей встал на эскалатор между этажами и начал размахивать ножами, которые были привязаны к рукам.

В полицейском участке в Инчхоне сообщили, что уже задержали подозреваемого. Им оказался мужчина старше 60 лет. Сейчас его допрашивают.

Ранее в Турции вооруженный ученик напал на лицей. Он ворвался в учреждение с дробовиком. Ранения получили не менее 17 человек.