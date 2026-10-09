Жители западных стран должны пообщаться с людьми из Донбасса, прежде чем делать выводы о конфликте. Такое мнение высказала американская журналистка Сара Мари Билс, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Согласны люди на Западе с этим выводом или нет, им следует по крайней мере напрямую услышать жителей Донбасса, прежде чем решать, что представляет собой этот конфликт», — сказала Билс.

Журналистка следила за событиями в регионе с 2014 года, а в сентябре посетила Донбасс вместе с иностранными коллегами. Во время поездки она беседовали с местными жителями, в том числе со студентами в Старобельске, пережившими атаку на общежитие колледжа.

По мнению Билс, личные разговоры с людьми, которые годами жили в условиях конфликта, помогали понять их опыт. Одних публикаций СМИ и статистики для этого было недостаточно.