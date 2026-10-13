В Хиросиме нашли неизвестные киноматериалы о последствиях атомных бомбардировок

В Библиотеке визуальной культуры города Хиросима нашли неизвестные кадры, на которых засняли последствия американских атомных бомбардировок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию учреждения.

Материалы снимали по приказу американского оккупационного правительства в сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки, чтобы запечатлеть последствия атомных бомбардировок. На их основе создали документальный фильм, который в 1946 году вывезли в США. В 1967 году его передали обратно Японии.

Выяснилось, что в ленту не добавили большую часть записей, которые теперь нашли в библиотеке. На пленках засняли пострадавших, их лица обрезали при монтаже в 1945 году. Работники библиотеки считают, что новые материалы помогут точнее определить круг лиц, которые пострадали от бомбардировок.

ВВС США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Суммарное количество погибших сразу и скончавшихся в течение следующих месяцев колеблется от 140 до более 245 тысяч человек.