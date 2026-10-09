Кандидат по имени Гитлер Муссолини победил на выборах мэра в Перу

Кандидат от партии «Сейчас — нация» Гитлер Муссолини Симеон Флорес занял первое место на выборах мэра округа Керопалька в перуанском регионе Уануко. Он получил 34,54% голосов, сообщило издание Infobae .

Борьба за победу оказалась напряженной: тройку лидеров разделили всего 42 голоса. Судя по данным официальной избирательной платформы Перу, Флорес родился 6 августа 1981 года в Керопальке. В 2023–2026 годах он руководил компанией Grupo de Inversiones Simeon SAC.

В анкете кандидата указано, что он окончил начальную и среднюю школу. Сведений о техническом или высшем образовании нет.

При этом журналисты отметили, что сочетание имен само по себе не говорит о политических взглядах Флореса. Подтверждение его связи с нацизмом или фашизмом отсутствует.

В июне несколько тысяч неофашистов и антифашистов вышли на демонстрацию в Риме.