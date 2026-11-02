Российская Федерация официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток с 1 ноября. Об этом говорится в заявлении , опубликованном на сайте Совета Европы.

«Выход Российской Федерации из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) вступает в силу сегодня, 1 ноября 2026 года», — указали в документе.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции в сентябре 2025 года. В пояснительной записке к документу отметили, что Россия полноценно в ней не может участвовать из-за отсутствия своего представителя. Совет Европы заблокировал процедуру выбора нового члена от РФ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что комитет против пыток ООН не уделяет должного внимания информации о секретных тюрьмах на Украине. Киев игнорирует все конвенции о пытках и международное гуманитарное право, а на Западе отмахиваются от этих сведений.