360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Фото: РИА «Новости»

    Российская Федерация официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток с 1 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

    «Выход Российской Федерации из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) вступает в силу сегодня, 1 ноября 2026 года», — указали в документе.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции в сентябре 2025 года. В пояснительной записке к документу отметили, что Россия полноценно в ней не может участвовать из-за отсутствия своего представителя. Совет Европы заблокировал процедуру выбора нового члена от РФ.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что комитет против пыток ООН не уделяет должного внимания информации о секретных тюрьмах на Украине. Киев игнорирует все конвенции о пытках и международное гуманитарное право, а на Западе отмахиваются от этих сведений.

    Читайте также

    Мирошник обвинил ООН в игнорировании данных о секретных тюрьмах на Украине

    Украина запустила конвейер пыток в тайных тюрьмах — Мирошник

    Мирошник потребовал изучить факты пыток российских военнопленных на Украине

    Пережившие украинский плен россияне пожаловались на средневековые пытки в тюрьме

    ВСУ взорвали GPS-ошейник на российском военнопленном

    Попавшие в плен солдаты ВСУ не ожидали получить помощь от российских хирургов

    ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Торезе в годы войны

    пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике

    Лантратова заявила о пыточных подвалах на Украине для пленных российских военных

    Вернувшийся из плена украинец умер под пытками СБУ

    Командир полка ВСУ пытал солдат у «деревьев правды»

    Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Лантратова призвала ООН отреагировать на удары ВСУ по гражданским

    В ООН призвали Украину немедленно прекратить пытки российских пленных