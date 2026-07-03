В ООН призвали Украину немедленно прекратить пытки российских пленных
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину немедленно прекратить пытки российских пленных. Его слова привело РИА «Новости».
«Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения», — добавил Тюрк.
Кроме того, он потребовал привлекать виновных в этом к ответственности.
В марте посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Россия передала ООН два тома материалов по пыткам, в том числе прямые цитаты вернувшихся из плена.
Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что украинских врачей, пытавших пленных, вычислят и накажут. Среди самых известных злодеяний — операции без анестезии и использование российских военных в качестве тренажера для студентов.