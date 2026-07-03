Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину немедленно прекратить пытки российских пленных. Его слова привело РИА «Новости» .

«Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения», — добавил Тюрк.

Кроме того, он потребовал привлекать виновных в этом к ответственности.

В марте посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Россия передала ООН два тома материалов по пыткам, в том числе прямые цитаты вернувшихся из плена.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что украинских врачей, пытавших пленных, вычислят и накажут. Среди самых известных злодеяний — операции без анестезии и использование российских военных в качестве тренажера для студентов.