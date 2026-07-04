Лантратова призвала ООН отреагировать на удары ВСУ по гражданским

Лантратова отправила в ООН призыв дать оценку ударам ВСУ по гражданским

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращения и осудил пытки российских военнопленных на Украине. Но теперь международная организация должна также дать оценку атакам боевиков ВСУ по гражданскому населению, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова .

«Направила обращения с просьбой отреагировать на варварские нападения на мирное население и обеспечить правовую оценку произошедшего», — написала она.

Лантратова уточнила, что речь идет о подрыве автомобиля в Рыльске Курской области, а также атаках на городской автобус в Лисичанске и белорусский пассажирский автобус в Брянской области.

«Прошу международные структуры обеспечить независимый мониторинг, осудить преступления и привлечь виновных к ответственности. Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и воссоединению семей», — добавила омбудсмен.

Ранее Тюрк призвал Украину немедленно прекратить пытки пленных российских военных.