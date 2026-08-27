Лантратова заявила о пыточных подвалах на Украине для пленных российских военных

Вернувшиеся из украинского плена российские военные на протяжении нескольких месяцев находились в подвалах, где их подвергли пыткам. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

Она пояснила, что на Украине действуют два режима содержания пленных военнослужащих. Один показательный, или так называемый общий плен, куда могут приезжать представители Международного Красного Креста, а второй — в виде подземных пыточных.

«Чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев находятся в этих подвалах», — заявила Лантратова.

Омбудсмен добавила, что за последние несколько месяцев из этих условий спасли девять человек.

В минувшую среду, 26 августа, уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена десяти российских военнослужащих.

Она пояснила, что обменный процесс по формуле «10 на 10» прошел на территории Белоруссии.