Военный хирург Распатор: солдаты ВСУ не ожидали получить помощь врачей в плену

Командование убеждало украинских солдат в том, что они не выживут в плену. Боевики были удивлены, когда, попав в руки бойцов ВС России, получили медицинскую помощь и уход. Об этом военный хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор сообщил ТАСС .

Врач рассказал, как из зоны боевых действий спасали раненых украинских солдат. В плену их лечили и кормили.

«Они на нас смотрели и говорили: „Нам говорят, что вы все убийцы, людей убиваете, в плену добиваете“. Потом [пленные солдаты ВСУ] благодарят, говорят „спасибо“», — сказал Распатор.

Ранее вернувшийся на родину по обмену украинец подвергся пыткам электрическим разрядом. Сотрудники Службы безопасности Украины пытались заставить его подписать контракт на военную службу.