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    Россияне для зимовки чаще всего выбирают Азию

    РСТ: у россиян лидерами для зимовки стали Таиланд, Вьетнам и Индонезия

    Фото: 360.ru

    Для длительного зимнего отдыха россияне чаще всего выбирают страны Азии. Об этом РИА «Новости» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    По данным издания, лидирует Таиланд, на втором месте — Вьетнам, замыкает тройку Индонезия. На Азию приходится две трети всех зарубежных бронирований от трех недель и более, и за год их число выросло на 7%.

    В Таиланде туристы чаще всего выбирают Паттайю, Пхукет и Бангкок. Во Вьетнаме — Фукуок, Нячанг и Хошимин, а в Индонезии — Бали с курортами Кута и Убуд.

    Средняя стоимость ночи с ноября 2026 по март 2027 года в отелях Индонезии составляет 9,5 тысячи рублей. Во Вьетнаме — 9,3 тысячи, в Таиланде — 9 тысяч.

    Кроме того, число бронирований зарубежных отелей на срок от семи ночей с декабря по февраль выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. Помимо Таиланда, популярны Италия, Франция, Испания, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турция и Китай.

    Ранее психолог рассказал, что возможность провести несколько дней в одиночестве в отеле или на съемной квартире помогает снять эмоциональную перегрузку и снижает риск супружеских измен.

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