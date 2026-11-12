В РСТ назвали лидеров зимнего сезона у россиян по зарубежным направлениям

Лидерами зимнего сезона среди зарубежных направлений у россиян стали Китай, Вьетнам, Египет, Малайзия и Таиланд. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По словам гендиректора компании Space Travel Артура Мурадяна, абсолютный лидер зимних продаж – Китай. За ним идет Вьетнам, а на третьем месте – Египет.

Что же касается ОАЭ, ожидают 65-70% прежних объемов продаж.

«Главное, чтобы арабские перевозчики не скатились к модели Катара, согласно которой более 90% составляют именно транзитные пассажиры. Здесь очень многое зависит от геополитики. Но туристы охотно возвращаются на это направление», – подчеркнул Мурадян.

Россияне также продолжают выбирать для отдыха Таиланд, Мальдивы и Сейшелы. Маврикий же немного «сдал» по спросу из-за недавних протестов.

Как рассказал гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, сейчас все переключаются на Азию.

«Китай, Вьетнам, Бали, активно бронируются острова Индийского океана. Перевозки достаточно и сейчас, а с 1 декабря в Джидду (Саудовская Аравия) полетит Saudia. С 20 декабря из Москвы через Баку в Дубай полетит AZAL. Надеемся, что подтянется также Иордания», – сказал он.

В компании ITM group Китай также показывает прирост от 30%, Вьетнам – кратный рост на пиковые даты, Малайзия – на 20-30%. Руководитель отдела PR-отдела компании Андрей Подколзин назвал главным риском сезона неспособность отелей Вьетнама и Таиланда удовлетворить новогодний спрос.

Ранее стало известно, что москвичи уже забронировали более четверти зарубежных отелей в Азии на зиму. Самое дешевое размещение — в Индии (7400 рублей за ночь).