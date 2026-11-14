Бегство от морозов. Какие страны стали самыми популярными для «зимовки» у россиян
Россияне стали чаще бронировать продолжительный отдых за рубежом на предстоящую зиму. Лидерами в этом направлении по-прежнему остаются страны Азии.
Азия в тренде
По данным пресс-службы Российского союза индустрии, число бронирований от двух недель на ноябрь 2026-го — март 2027 года выросло на 10% по сравнению с прошлым сезоном. На Азию приходится две трети зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель.
Возглавляют список лидеров такие государства, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия.
По информации сервиса «Островок», на поездки продолжительностью от двух недель приходится каждое десятое зарубежное бронирование на период с ноября 2026 года по март 2027-го. За год число таких резервирований подскочило на 10%, отметили в РСТ.
«Особенно востребованы продолжительные путешествия в страны Азии. На регион приходится около двух третей зарубежных бронирований от трех недель, а их количество увеличилось на семь процентов по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном», — уточнили в пресс-службе.
Какие страны на пике популярности
Чаще всего россияне отправляются «на зимовку» в Таиланд. Как правило, туристы берут номера в гостиницах Паттайи, Бангкока или на Пхукете.
Вторую строчку рейтинга занимает Вьетам. Там туристы активнее всего едут в Фукуок, Нячанг и Хошимин. На третьем месте расположилась Индонезия, где основной спрос фиксируется на Бали.
Средняя стоимость ночи в Таиланде в предстоящем сезоне составляет девять тысяч рублей, во Вьетнаме — 9,3 тысячи, а в Индонезии — 9,5 тысячи.
Путешественники чаще всего выбирают трехзвездочные отели — на них приходится 39% бронирований продолжительностью от трех недель. Номера в четырехзвездочных гостиницах резервируют 28%, на одно- и двухзвездочные приходится 10%.
По статистике «Яндекс Путешествий», также в зимний период растет число бронирований отелей от семи ночей. Помимо Таиланда и Вьетнама, туристы едут в Египет, ОАЭ, Турцию, Китай и европейские страны, включая Италию, Францию и Испанию.
В РСТ обратили внимание, что и «Яндекс Путешествия», и «Островок» фиксируют рост интереса россиян к продолжительному зарубежному отдыху.