Россияне стали чаще бронировать продолжительный отдых за рубежом на предстоящую зиму. Лидерами в этом направлении по-прежнему остаются страны Азии.

Азия в тренде

По данным пресс-службы Российского союза индустрии, число бронирований от двух недель на ноябрь 2026-го — март 2027 года выросло на 10% по сравнению с прошлым сезоном. На Азию приходится две трети зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель.

Возглавляют список лидеров такие государства, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

По информации сервиса «Островок», на поездки продолжительностью от двух недель приходится каждое десятое зарубежное бронирование на период с ноября 2026 года по март 2027-го. За год число таких резервирований подскочило на 10%, отметили в РСТ.

«Особенно востребованы продолжительные путешествия в страны Азии. На регион приходится около двух третей зарубежных бронирований от трех недель, а их количество увеличилось на семь процентов по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном», — уточнили в пресс-службе.