Москвичи забронировали более четверти зарубежных отелей в Азии на зиму

Более четверти зарубежных бронирований туристов из Москвы на осенне-зимний сезон 2026/2027 приходится на азиатские направления. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», пишет «Москва 24» .

На страны Азии приходится 28% бронирований. В период с ноября 2026 года по март 2027-го заметнее всего вырос интерес москвичей к Шри-Ланке (+19%) и Индонезии (+5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди популярных направлений — как курортные, так и экскурсионные: Таиланд, Китай, Япония, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Мальдивы и Южная Корея.

Самое дешевое размещение — в Индии (7 400 рублей за ночь), Таиланде (7 700 рублей) и Вьетнаме (8 800 рублей). До 10 тыс. рублей за ночь обойдется проживание в Индонезии (9 200 рублей), Малайзии (9 400 рублей), Южной Корее (9 800 рублей) и на Шри-Ланке (9 900 рублей). Больше всего туристы платят в Китае (11 600 рублей) и Японии (12 100 рублей).