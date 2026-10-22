Более 200 туристов не выпустили за границу из-за селфи в загранпаспорте

Mash: более 200 россиян не выпустили из страны из-за ретуши в загранпаспорте

За последние полгода более 200 россиян не выпустили за границу из-за фотографий в загранпаспорте. Проблемы возникли из-за селфи и отретушированных снимков, сообщил телеграм-канал Mash .

По данным авторов канала, у пограничников возникли вопросы к документам с отзеркаленными фото и снимками, не совпадающими с реальной внешностью их владельца. Речь идет, в том числе, о ретуши, уменьшении носа или увеличении губ, если девушки прогоняли фото через FaceApp. Приложение меняло черты лица, корректируя детали и удаляя индивидуальные приметы, например, родинки, по которым сотрудники и опознают владельцев загранпаспортов.

При оформлении документов старого образца на пять лет многие россияне отправляли готовые файлы удаленно, не посещая МФЦ. Они прикрепляли селфи или обработанный нейросетью снимок.

Пограничники, заметившие расхождения между реальностью внешностью и документами, могут провести проверку. Кроме того, даже изъять загранпаспорт как недействительный, если не удастся подтвердить личность.

Ранее авторы канала сообщали, что миграционные сотрудники Таиланда стали портить россиянам загранпаспорта, прокалывая документы степлером или прикрепляя наклейки на его обложку, которые трудно отодрать.