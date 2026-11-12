Сообщения о массовых жалобах россиян на жалящий планктон на Пхукете опровергли

РСТ не фиксировал рост обращений туристов из-за жалящего планктона в Таиланде

Страховые компании не регистрировали рост числа обращений туристов из России на ожоги от жалящего планктона на Пхукете. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В организации отметили, что в Сети появилась информация об участившихся случаях, когда отдыхающие на Пхукете испытывают жжение и болезненные ощущения от мелких медуз или других морских организмов.

В пресс-службе уточнили, что жалящий планктон считается обычным явлением для тропических курортов.

«Такие обращения встречаются регулярно, однако роста их числа по сравнению с предыдущими периодами мы не наблюдаем. Оснований говорить о массовой проблеме сейчас нет», — рассказал Кирилл Сгибнев, руководитель комитета РСТ по страхованию.

Путешественников призвали обращать внимание на предупреждающие знаки и флаги на пляжах и соблюдать рекомендации спасателей.

Ранее в РСТ перечислили страны-лидеры для зимнего отдыха у россиян. Список возглавили Китай, Вьетнам, Египет, Малайзия и Таиланд.