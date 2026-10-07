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    Таиланд запланировал ввести туристический сбор в 2027 году

    Фото: РИА «Новости»

    Правительство Таиланда собирается начать взимать туристический сбор в размере 450 батов (примерно 1140 рублей) с иностранцев в первом квартале 2027 года. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

    Сначала подобное решение затронет путешественников, которые прилетают в страну. Нововведение должно будет приносить в бюджет Таиланда около восьми миллиардов батов (около 20 миллиардов рублей). Часть этих денег направят на медицинское страхование туристов, оставшееся — в специальный фонд развития и модернизации туринфраструктуры.

    По итогам общественных слушаний более 80% из шести тысяч респондентов поддержали концепцию сбора, а 78,3% одобрили ставку на уровне 450 батов. Идею введения обязательного платежа обсуждают в Таиланде с 2020 года.

    Как рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры не ждут заметного влияния от введения на спрос. Сумма сбора не такая большая — на фоне стоимости самой поездки.

    «Туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают это спокойно», — отметили в АТОР.

    Недавно стало известно, что Таиланд занял второе место в рейтинге стран по объему новогодних бронирований. На него пришлось 36,2% продаж.

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