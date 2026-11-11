Турэксперт Осипова предупредила о росте цен на новогодние туры на 15%
Стоимость новогодних туров в декабре вырастет примерно на 15%. Об этом Общественной службе новостей сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.
Осипова предупредила, что спрос на новогодние поездки пока отстает от прошлогодних показателей, так как туристы стараются бронировать билеты и отели в последний момент — за несколько недель или дней. Однако затягивать с выбором не стоит: в декабре цены вырастут примерно на 15%, и могут исчезнуть лучшие предложения. Средние цены в сфере туризма уже выросли на 4% по сравнению с прошлым годом.
По прогнозу Минэкономразвития, этой зимой ожидается 32 млн туристических поездок по России, большая часть из которых придется на праздники. Внутри страны востребованы экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую область и Кострому, а спрос на горнолыжные курорты (Северная Осетия, Мурманская область, Домбай, Архыз, Шерегеш, Алтай) вырос на 10%. На зарубежных направлениях лидируют страны с безвизовым режимом или прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Турция, Куба, Бали, Шри-Ланка, Грузия и Мальдивы.