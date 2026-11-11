Турэксперт Осипова предупредила о росте цен на новогодние туры на 15%

Осипова предупредила, что спрос на новогодние поездки пока отстает от прошлогодних показателей, так как туристы стараются бронировать билеты и отели в последний момент — за несколько недель или дней. Однако затягивать с выбором не стоит: в декабре цены вырастут примерно на 15%, и могут исчезнуть лучшие предложения. Средние цены в сфере туризма уже выросли на 4% по сравнению с прошлым годом.

По прогнозу Минэкономразвития, этой зимой ожидается 32 млн туристических поездок по России, большая часть из которых придется на праздники. Внутри страны востребованы экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую область и Кострому, а спрос на горнолыжные курорты (Северная Осетия, Мурманская область, Домбай, Архыз, Шерегеш, Алтай) вырос на 10%. На зарубежных направлениях лидируют страны с безвизовым режимом или прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Турция, Куба, Бали, Шри-Ланка, Грузия и Мальдивы.