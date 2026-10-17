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    В АТОР рассказали о стоимости новогодних туров за рубеж

    Представитель АТОР Ломидзе рассказала о стоимости новогодних туров за рубеж

    Фото: Медиасток.рф

    Средняя стоимость недельного новогоднего тура за границу составляет от 150 до 200 тысяч рублей на человека, в зависимости от уровня гостиницы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщил ТАСС.

    «Средняя стоимость недельного новогоднего тура с вылетом с 30 декабря по 2 января на неделю — это порядка 180-200 тысяч рублей на человека с размещением четырехзвездочных гостиницах высокого класса или более-менее бюджетной „пятерке“, — отметила Ломидзе.

    Сэкономить можно, заселившись в «три звезды», тогда придется заплатить порядка 150 тысяч рублей.

    По сравнению с прошлым годом цена повысилась примерно на 10%, на направлениях с высоким спросом удорожание может быть больше. Самые популярные страны для новогоднего отдыха — Таиланд, Вьетнам и Египет, причем «горящих путевок» ждать не стоит, добавила представитель АТОР.

    Ранее в ассоциации предупредили туристов о возможных задержках с выпиской ваучеров и билетов.

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