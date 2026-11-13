В РСТ рассказали о снижении спроса на новогодние туры по Золотому кольцу

У некоторых туроператоров спрос на новогодние туры по Золотому кольцу снизился до 30%, у других остается стабильным. Об этом 360.ru рассказали в Российском союзе туриндустрии.

«Чтобы сократить расходы, туристы все чаще выбирают непродолжительные поездки и программы с одной-двумя экскурсиями в день», — отметила замдиректора по турпродукту компании «Мультитур» Евгения Кизей.

Она подчеркнула, что вопрос не только в деньгах: люди хотят побольше погулять по городу самостоятельно. При этом турам на пять-шесть дней многие предпочли трех- и четырехдневные поездки. По ее словам, часть спроса перераспределилась на другие регионы, в основном Белоруссию.

При этом средняя стоимость новогодней программы на три дня составляет около 40 тысяч рублей на человека, что на полторы тысячи, или четыре процента, выше, чем годом ранее.

Ранее в Альянсе туристических агентств сообщили, что лидером среди стран дальнего зарубежья для поездок россиян на Новый год стал Египет. С большим отрывом за ним идут Таиланд и Китай.