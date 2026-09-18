В США заявили, что Москва и Вашингтон имеют невероятные возможности для сотрудничества

Будущее торгово-экономических связей между Россией и США таит в себе колоссальный потенциал. Такое мнение выразил член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Чип Рой в беседе с РИА «Новости» .

«Я считаю, что прекращение боевых действий [на Украине] откроет перед нами невероятные возможности для дальнейшего сотрудничества», — сказал он.

По его словам, начальным этапом должно выступить достижение договоренности о перемирии на Украине, после чего Москва и Вашингтон получат возможность перейти к рассмотрению дальнейших действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители тяжело работают над завершением украинского конфликта. Он отметил, что кризис на Украине привел к повышению цен на дизельное топливо в Штатах.