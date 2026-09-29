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    Число погибших из-за наводнений в Таиланде увеличилось до 23

    Nathalie Jamois/Keystone Press Agency
    Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Количество погибших из-за наводнений в Таиланде достигло 23, также от удара стихии пострадали 2,6 миллиона жителей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на информацию Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Наводнения продолжают бушевать в 29 провинциях и в Бангкоке. В зону бедствия попали 940,3 тысячи домохозяйств. Самая сложная обстановка сложилась в центральных районах.

    В частности, в граничащей со столицей провинции Самутпракан пострадали более 260 тысяч домохозяйств, что означает свыше 818 тысяч человек.

    В Бангкоке объявили режим бедствия из-за продолжительных ливней, в результате произошедшего пострадали примерно 329 тысяч домохозяйств, что приравнивается примерно 700 тысячам пострадавшим местным жителям.

    В столице вода перестала прибывать, однако подтопленными остаются несколько десятков дорог, городские власти советуют объезжать их.

    Ранее в РСТ заявили, что наводнение в Бангкоке не коснулось туристов из России.

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