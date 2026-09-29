Число погибших из-за наводнений в Таиланде увеличилось до 23

Количество погибших из-за наводнений в Таиланде достигло 23, также от удара стихии пострадали 2,6 миллиона жителей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на информацию Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наводнения продолжают бушевать в 29 провинциях и в Бангкоке. В зону бедствия попали 940,3 тысячи домохозяйств. Самая сложная обстановка сложилась в центральных районах.

В частности, в граничащей со столицей провинции Самутпракан пострадали более 260 тысяч домохозяйств, что означает свыше 818 тысяч человек.

В Бангкоке объявили режим бедствия из-за продолжительных ливней, в результате произошедшего пострадали примерно 329 тысяч домохозяйств, что приравнивается примерно 700 тысячам пострадавшим местным жителям.

В столице вода перестала прибывать, однако подтопленными остаются несколько десятков дорог, городские власти советуют объезжать их.

Ранее в РСТ заявили, что наводнение в Бангкоке не коснулось туристов из России.