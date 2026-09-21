Вайдель заявила о новой потребности Германии в российском газе

Германия снова нуждается в поставках российского газа, поскольку доступные энергоресурсы из России десятилетиями лежали в основе экономической модели страны. Об этом в эфире телеканала ZDF сообщила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

В ходе интервью ведущая спросила политика, имеет ли она в виду именно российский газ, когда говорит о необходимости вернуть ископаемые энергоносители.

«Конечно. Это десятилетиями было бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении», — подчеркнула Вайдель.

Ранее 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании прошли выборы в земельный парламент, на которых АдГ получила наибольшее число голосов.

Через территорию этой федеральной земли проходит участок газопровода «Северный поток», по которому российский газ ранее поступал в Германию.