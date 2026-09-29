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    Что за лев этот тигр. Стамбульская кошка спасла квартиру от четверых грабительниц

    Кошка помешала четырем ворам ограбить квартиру в Стамбуле

    Фото: РИА «Новости»

    Кошка по кличке Муджизе сорвала квартирную кражу в одном из многоэтажных домов Стамбула. Питомец не пустил внутрь четырех воровок, которые смогли вскрыть входную дверь, как сообщил телеканал Haber.

    Преступницы проникли в жилой комплекс и сначала обокрали квартиру на 10 этаже. Затем банда поднялась выше. Женщины успешно взломали замки в жилье семьи Дада. Путь им преградила восьмилетняя кошка. Животное начало бить незнакомок лапами.

    Те надели перчатки и попытались оттолкнуть кошку, но безуспешно. Муджизе в одиночку удерживала женщин около 45 минут — злоумышленницы испугались шума и ушли из дома.

    Владелица квартиры Бахар Дада узнала о случившемся уже по камерам. Кражу в доме обсуждали соседи в чате, турчанка запросила записи и со своего этажа.

    «У меня кровь застыла в жилах, когда я увидела видео. Даже ветеринары сказали мне: „Госпожа Бахар, пожалуйста, не называйте ее кошкой — это львенок“», — рассказала Бахар Дада.

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