Что за лев этот тигр. Стамбульская кошка спасла квартиру от четверых грабительниц

Кошка по кличке Муджизе сорвала квартирную кражу в одном из многоэтажных домов Стамбула. Питомец не пустил внутрь четырех воровок, которые смогли вскрыть входную дверь, как сообщил телеканал Haber .

Преступницы проникли в жилой комплекс и сначала обокрали квартиру на 10 этаже. Затем банда поднялась выше. Женщины успешно взломали замки в жилье семьи Дада. Путь им преградила восьмилетняя кошка. Животное начало бить незнакомок лапами.

Те надели перчатки и попытались оттолкнуть кошку, но безуспешно. Муджизе в одиночку удерживала женщин около 45 минут — злоумышленницы испугались шума и ушли из дома.

Владелица квартиры Бахар Дада узнала о случившемся уже по камерам. Кражу в доме обсуждали соседи в чате, турчанка запросила записи и со своего этажа.

«У меня кровь застыла в жилах, когда я увидела видео. Даже ветеринары сказали мне: „Госпожа Бахар, пожалуйста, не называйте ее кошкой — это львенок“», — рассказала Бахар Дада.

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