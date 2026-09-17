Кардинал Дзуппи заявил о подготовке своего визита в Москву

Посланник папы римского по Украине, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи заявил о планах прибыть в Москву в конце сентября, его процитировал ТАСС .

«Мы работаем [над организацией], надеюсь поехать в Москву и продолжать работу по гуманитарной линии», — сказал иерарх во время презентации программы торжеств в Ассизи, приуроченных Святому Франциску.

Он объяснил, что повестка визита пока не утверждена.

В конце августа Москву посетил руководитель ватиканского внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Российский министр иностранных дел поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине.