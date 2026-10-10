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    Британский премьер заявил, что Украина пережила тяжелые сутки

    Британский премьер Бернем: Украина пережила тяжелые 24 часа

    Фото: РИА «Новости»

    Британский премьер-министр Энди Бернем во время телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским заявил о тяжелых сутках для Украины. Об этом сообщили на сайте канцелярии премьера.

    «Премьер-министр начал разговор с признания того, что последние 24 часа были тяжелыми для Украины, и вновь выразил свою полную солидарность», — заявили на Даунинг-стрит.

    После этого Бернем и Зеленский обсудили важность сохранения давления на Россию. Премьер пообещал, что Великобритания продолжит ужесточать антироссийские санкции, в том числе против объектов российского ВПК.

    В канцелярии добавили, что Бернем и глава киевского режима договорились лично встретиться в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер, способный заключать соглашения ради урегулирования конфликта. По его словам, Зеленский только создает проблемы для мира, в том числе для американских фермеров.

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