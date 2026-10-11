Болельщики освистали принца Гарри на матче по регби в Англии

Принц Гарри оказался в центре внимания зрителей на матче по регби между «Лестер Тайгерс» и «Глостером» в Великобритании. Его встретили криками и свистом. Об этом сообщила газета The Independent .

Реакция трибун прозвучала в момент, когда камеры показали Гарри зрителям на большом экране стадиона. Вскоре трансляция переключилась на другой ракурс. На матч принц пришел без супруги Меган Маркл.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела из Калифорнии частным самолетом и прибыла в аэропорт Бирмингема. Дети пары начали учиться в британской школе в сентябре, с началом учебного года.

Ранее британские СМИ рассказали о планах принца Гарри снять документальный фильм о своей матери, принцессе Диане.