Лавров раскрыл детали переговоров с США по трехсторонней встрече с Украиной

Лавров: США приняли к сведению позицию России по переговорам с Украиной

США приняли к сведению позицию России о возможной трехсторонней встрече по Украине. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам министра, российская сторона обозначила Штатам условия, при которых хотела бы понимать будущие предложения украинской стороны. Лавров связал этот вопрос с атаками по гражданским объектам в дни выборов в Госдуму.

«Американская сторона приняла к сведению наши аргументы», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Россия хочет заранее понимать содержание предложений, с которыми президент Украины Владимир Зеленский может направить представителей на переговоры.

Ранее МИД Белоруссии предложил Минск как надежную площадку для переговоров по Украине.