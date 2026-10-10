Финский премьер Орпо увидел в российских туристах угрозу Европе

Угроза диверсий со стороны России в странах Европы требует решительных мер. С таким заявлением в эфире программы Ykkösaamu издания Yle выступил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Он подчеркнул, что для укрепления безопасности Евросоюза необходимо отменить оформление туристических виз для россиян.

«На заседании Европейского совета на следующей неделе я предложу конкретную меру — прекратить выдачу россиянам туристических виз», — заявил Орпо.

Премьер-министр Финляндии подчеркнул, что европейские политики прямо заявляют о своих опасениях со стороны России, но при этом пускают к себе туристов, которые свободно перемещаются между государствами ЕС.

В конце августа глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что вопрос о запрете выдаче виз россиянам вызвал раскол между странами ЕС.

Она пояснила, что против этой инициативы высказались Италия, Испания и Франция. На введении ограничений настаивали Нидерланды и страны Балтии.