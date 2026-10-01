МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов

Группа венгерских дипломатов должна в течение двух недель покинуть Россию. Такое решение Москва приняла в ответ на высылку российских дипломатических сотрудников из Венгрии, сообщили в МИД России .

Группа венгерских дипломатов должна в течение двух недель покинуть Россию. Такое решение Москва приняла в ответ на высылку российских дипломатических сотрудников из Венгрии, сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомство 1 октября вызвали временного поверенного в делах Венгрии в России Габора Гергича. Ему заявили протест в связи с решением Будапешта от 8 сентября потребовать от ряда российских дипломатов покинуть страну.

В качестве ответной меры Россия высылает сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани.

Точное число венгерских дипломатов, которым предписано уехать, МИД в сообщении не назвал.

Ранее парламент Венгрии лишил премьер-министра Петера Мадьяра неприкосновенности.