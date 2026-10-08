Кличко призвал киевлян покинуть город до зимы ради выживания

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам на несколько месяцев покинуть столицу, если у них есть родственники или друзья за ее пределами. Об этом сообщило французское агентство AFP .

«Кличко заявил, что жителям, имеющим друзей или родственников за пределами Киева, следует рассмотреть возможность временного переезда», — отметили авторы материала.

Мэр украинской столицы предупредил киевлян о возможном масштабном коммунальном кризисе, в том числе из-за сбоев в работе водопроводной инфраструктуры. Он добавил, что в ряде районов уже ввели временные отключения электроэнергии. На сегодняшний день, по его словам, главным стал вопрос выживания.

Ранее первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль предупреждал украинцев о предстоящем сложном зимнем периоде.