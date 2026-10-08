360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кличко призвал киевлян покинуть город до зимы ради выживания

    Фото: РИА «Новости»

    Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам на несколько месяцев покинуть столицу, если у них есть родственники или друзья за ее пределами. Об этом сообщило французское агентство AFP.

    «Кличко заявил, что жителям, имеющим друзей или родственников за пределами Киева, следует рассмотреть возможность временного переезда», — отметили авторы материала.

    Мэр украинской столицы предупредил киевлян о возможном масштабном коммунальном кризисе, в том числе из-за сбоев в работе водопроводной инфраструктуры. Он добавил, что в ряде районов уже ввели временные отключения электроэнергии. На сегодняшний день, по его словам, главным стал вопрос выживания.

    Ранее первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль предупреждал украинцев о предстоящем сложном зимнем периоде.

    Читайте также

    Угрозы Зеленского в адрес России аукнулись самой Украине — Песков

    В Польше удивились заявлению Зеленского об окончании конфликта на Украине

    В Раде рассказали о готовности общин Украины к зимним блэкаутам

    Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Европа начала готовить Украину к трудной зиме

    Danylo Antoniuk

    Дно пробито, бюджет Украины пуст. Сколько еще продержится Киев?

    Изображение создано с помошью нейросети

    В Германии призвали убедить Зеленского согласиться на мир с Россией

    PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В США заявили о приближении конфликта на Украине к армагеддону

    Военный ВСУ сообщил об угрозах после призыва выйти на протест против Зеленского

    Украинцев предупредили о тяжелой зиме из-за атак на инфраструктуру

    Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Первый ответный шаг. Словакия отказала Украине в электричестве