Хирург в США ампутировал пациентке здоровую ногу, затем ей отрезали и вторую

В штате Огайо хирурги ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной. Пострадавшая подала в суд на клинику и медицинский персонал, детали происшествия раскрыла газета Daily Mail .

Шэрон Джекс поступила в больницу Selby General для плановой ампутации правой ноги. Женщина лечилась от онкологического заболевания. Перед началом процедуры врач нанес метку на нужную конечность.

Несмотря на это, хирургическая бригада провела операцию на левой ноге. Метка на правой ноге осталась нетронутой. Женщина очнулась после наркоза, ошибку заметили лечащие врачи. Затем ей пришлось отнять и вторую ногу.

Адвокат пострадавшей заявил о грубом нарушении базовых протоколов безопасности. Он подал иск на 32 страницах против нескольких медицинских организаций и конкретных врачей.

В руководстве больницы признали факт нарушения регламента. Представители учреждения сообщили, что причастные к инциденту сотрудники потеряли работу.

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