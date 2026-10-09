Названа самая недружественная России страна
Генерал Евкуров назвал Великобританию первой среди недружественных России стран
Главным противником России на международной арене стала Великобритания. Именно она сорвала урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью журналу «Политика» заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров, сообщил ТАСС.
«В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях», — сказал он.
Евкуров напомнил о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, после которого украинское руководство, прежде готовое к мирному урегулированию, отказалось от переговоров. Генерал заявил, что Россия борется с коллективным Западом, превратившим Украину в буферную зону.
Ранее британское правительство расширило список санкций против России. Ограничения коснулись банка «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть» и других организаций.