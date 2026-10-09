360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Названа самая недружественная России страна

    Генерал Евкуров назвал Великобританию первой среди недружественных России стран

    Фото: РИА «Новости»

    Главным противником России на международной арене стала Великобритания. Именно она сорвала урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью журналу «Политика» заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров, сообщил ТАСС.

    «В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях», — сказал он.

    Евкуров напомнил о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, после которого украинское руководство, прежде готовое к мирному урегулированию, отказалось от переговоров. Генерал заявил, что Россия борется с коллективным Западом, превратившим Украину в буферную зону.

    Ранее британское правительство расширило список санкций против России. Ограничения коснулись банка «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть» и других организаций.

    Читайте также

    «Ничего нового». Лавров заявил о разочаровании от встречи с главой МИД Германии

    Спасатели Бали по запаху нашли тело пропавшего россиянина

    Gholib

    МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции о болотах

    В Китае оценили влияние встреч Путина и Си Цзиньпина на развитие связей с Россией

    «Сделка с дьяволом». В Британии сравнили фирму Маска с Ост-Индской компанией

    Steve Jurvetson

    МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов

    Трамп выступил за переговоры между Россией, КНР и США по контролю над оружием

    White House

    Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

    Полиция Британии заподозрила Иран в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

    Lab Mo/Keystone Press Agency

    Обыски у принца Эндрю по делу Эпштейна признали незаконными

    Панды Пин Пин и Фу Шуан прибыли на спецсамолете в США

    Liu Yanan/XinHua

    В Британии отменили несколько рейсов поездов из-за клопов