Главным противником России на международной арене стала Великобритания. Именно она сорвала урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью журналу «Политика» заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров, сообщил ТАСС .

«В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях», — сказал он.

Евкуров напомнил о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, после которого украинское руководство, прежде готовое к мирному урегулированию, отказалось от переговоров. Генерал заявил, что Россия борется с коллективным Западом, превратившим Украину в буферную зону.

Ранее британское правительство расширило список санкций против России. Ограничения коснулись банка «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть» и других организаций.